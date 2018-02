City wint League Cup, Kompany scoort

Pep Guardiola heeft zijn eerste prijs met Manchester City te pakken. De Citizens wonnen zondag de League Cup. In de finale overklasten ze Arsenal met 0-3, Rode Duivel Vincent Kompany maakte het tweede doelpunt en was daar enorm blij mee.

Manchester City kwam in het legendarische Wembley Stadium na negentien minuten op voorsprong. Sergio Aguëro zorgde met een knappe lob voor de 0-1. Na de pauze was Rode Duivel en kapitein Vincent Kompany aan het feest, hij trapte een ingestudeerde hoekschop van Kevin De Bruyne binnen.

Sergio Agüero lobt de bal over Ospina en zo staat het al 0-1 voor Man City! #AFCvMCFC #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/wELskBUWT5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 februari 2018

Silva draait goed weg en legt de 0-3 binnen! Man City wint zo goed als zeker de #CarabaoCup! #AFCvMCFC pic.twitter.com/eo5v0x4OPa — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 februari 2018

Nadien zorgde David Silva nog voor de 0-3 en zo is de eerste prijs van het seizoen binnen voor Man City. Het is ook de eerste onder trainer Pep Guardiola. De Citizens zijn ook goed op weg om de Premier League te winnen en daarnaast zijn ze ook nog actief in de Champions League.