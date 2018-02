City overklast Basel

Manchester City heeft de heenmatch in de achtste finales van de Champions League tegen FC Basel overtuigend gewonnen. De Citizens blikten de ploeg uit Zwitserland in met 0-4. Een terugwedstrijd lijkt na dit resultaat overbodig.

Het niveauverschil was al van in het begin duidelijk. City speelde aan een hoog tempo en maakte al na 14 minuten de openingstreffer. De Bruyne schilderde een hoekschop op het hoofd van Ilkay Gündogan, die knap binnenkopte.

Nog geen vier minuten later was het weeral raak. De Bruyne stuurde Sterling diep over de flank. De Engelsman bracht de bal goed voor tot bij Bernardo Silva. De Braziliaan controleerde met de borst en trapte de bal overhoeks binnen. Nog voor het half uur was doelman Vaclik al voor een derde keer geklopt. Ditmaal plaatste Sergio Agüero de bal knap in de hoek.

Tweede voor Gündogan

Ook na de rust behield City gemakkelijk het overwicht. In de 53ste minuut rukte Agüero opnieuw op en gaf hij de bal aan Gündogan. De Duitse international wilde net als zijn ploeggenoot een bal heerlijk binnenkrullen en deed dat ook. De 0-4 was meteen ook de eindstand.