City lijdt puntenverlies

Manchester City is er voor de vierde keer dit seizoen niet in geslaagd om te winnen in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola speelde zaterdag 1-1 gelijk op het veld van Burnley. De Citizens blijven voorlopig nog ruimschoots aan de leiding, maar Manchester United kan nu wel naderen tot op 12 punten.

De Bruyne en co. begonnen goed aan de wedstrijd. Zoals gewoonlijk speelde de ploeg van Guardiola aan een hoog tempo, met veel druk naar voren. Na 22 minuten bracht Danilo zijn ploeg op voorsprong met een heerlijke krul, maar daarna viel de motor van de Citizens stil.

Burnley kwam meer in de wedstrijd en maakte in de 82ste minuut 1-1 gelijk via Gudmundsson. Dat was meteen ook de eindstand. City lijdt zo voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies in de Premier League.

Terugkeer Kompany

Vincent Kompany startte opnieuw in de basis maar speelde, net als de rest van zijn ploeg, geen grootse partij. Hij miste een enorme kans, kende meerdere ongelukkige tussenkomsten en mocht blij zijn dat Vokes niet stond op te letten na een misverstand met doelman Ederson.

Ook veel fans merkten dat Kompany niet zijn beste wedstrijd speelde:

Kompany’s looked very suspect today. Probably not the best time with Laporte on the bench waiting to take his starting position — Matt Annis⚽️ (@MattPandaAnnis) 3 februari 2018