City heeft duurste ploeg aller tijden

Na de vorige transferperiode is Manchester City nu in het bezit van de duurste ploeg aller tijden. Samen zijn de spelers van de Engelse topclub 878 miljoen euro waard. Paris Saint-Germain volgt met een ploegwaarde van 805 miljoen euro. Respectievelijk volgen Manchester United, FC Barcelona en Chelsea FC.

Met een afkoopsom van 76 miljoen euro, is Kevin De Bruyne de duurste speler die rondloopt in het Etihad stadion. Aymeric Laporte is tweede op de lijst van City met 65 miljoen euro. Met een prijskaartje van 222 miljoen euro, is alleen Neymar al goed voor meer dan een kwart van het efltal van PSG.

Ook Romelu Lukaku hoort bij de duurste transfers. Hij kostte Manchester United 84,7 miljoen euro, wat de rivaal van City op de derde plaats in de lijst brengt. Opvallend: maar liefst negen van de twintig ploegen in de lijst komen uit de Premier League.