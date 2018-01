City dendert over Burnley na de rust

Manchester City heeft zich al bij al makkelijk geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. Tegen Burnley kwam City wel op achterstand, maar na een ijzersterke tweede helft won City uiteindelijk met 4-1. Kevin De Bruyne viel een kwartier voor tijd in en had een voet in het vierde doelpunt.

De ploeg van Pep Guardiola verloor dit seizoen nog maar één van z’n 31 wedstrijden, nota bene een Champions League-wedstrijd die er voor City niet meer toe deed. Ook in de FA Cup wil City tot het einde meedoen. Het begon wel slecht voor de Citizens: een blunder van John Stones leidde de 0-1 van Barnes in.

Geweldige blunder van John Stones...



- voor Burnley! pic.twitter.com/kA0uNZFm8q — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 januari 2018

In de tweede helft was City vastbesloten om iets aan die achterstand te doen. In amper twee minuten tijd boog Sergio Aguëro de scheve situatie helemaal om. Vooral het tweede doelpunt – de assist van Gündogan – mocht er zijn. Twintig minuten voor tijd nam Sané alle twijfel weg met een derde doelpunt. Het sein voor Pep Guardiola om Kevin De Bruyne nog wat speeltijd te gunnen. De Rode Duivel begon op de bank, maar met een knappe dieptepass lag hij toch mee aan de basis van het vierde doelpunt voor Man City.

Prachtig gezien van Gündoğan, @aguerosergiokun met de gelijkmaker voor City: ! #CityvBurnley pic.twitter.com/5XvL6BGSU0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 januari 2018

De machine draait weer op volle toeren: Sané met de #CityvBurnley pic.twitter.com/oEiM2lOdPO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 januari 2018