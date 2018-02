Chelsea ontvangt grootmacht Barcelona

Morgen neemt Chelsea het thuis op tegen FC Barcelona. Bij Chelsea komen Rode Duivels Thibault Courtois en Eden Hazard in actie. De terug fitte Thomas Vermaelen is mee gereisd naar London, hoewel het niet zeker is of de verdediger de bank zal verlaten.

Vooral FC Barcelona verkeert in een goede vorm. De Catalanen staan ruim eerste in de Spaanse competitie. Chelsea daarentegen komt net uit een dipje, nadat ze enkele wedstrijden slechte resultaten behaalden. Flankspeler Eden Hazard daarentegen scoorde met zijn 11 goals in de Premier League al het meeste van alle Chelsea-spelers dit seizoen.

De troepen van Conte werden tweede in de groepsfase van de Champions League en werden enkel door AS Roma verslagen. FC Barcelona bleef ongeslagen en werd makkelijk groepswinnaar. Lionel Messi en Eden Hazard zijn dit seizoen met elk drie doelpunten topschutter voor hun club op Europees vlak. Opvallend is wel dat Lionel Messi in 8 wedstrijden nog niet gescoord heeft tegen Chelsea.

Uiteraard zal het geen makkelijke missie zijn om Messi en co te stoppen. De Blaugrana is immers nog in de running om de treble te winnen. Ze zullen het in de Champions League wel zonder Philippe Coutinho moeten doen. De Braziliaanse aanwinst van Barcelona mag dit seizoen niet meer spelen in de Champions League.

Chelsea – FC Barcelona is morgen live te volgen vanaf 20:15 op Q2.