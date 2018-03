Cercle terug naar 1A na thriller

Cercle Brugge speelt volgend seizoen opnieuw in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. De Vereniging verzekerde zich van de promotie met een strafschop in de slotminuut. Het won uiteindelijk met 3-1 van Beerschot Wilrijk.

Cercle begon met een 1-0-achterstand aan het cruciale duel voor promotie en moest gaan aanvallen. Dat deed de Vereniging ook. Cercle eiste de bal op, was gevaarlijk en na een half uur werd hun overwicht beloond. Mercier maakte er 1-0 van en vijf minuten later legde Crysan de 2-0 in doel. Beerschot was het even helemaal kwijt. De Antwerpenaren moesten het spel ondergaan en kwamen amper op de helft van Cercle.

Het tempo van voor de rust kon Cercle Brugge niet volhouden in de tweede helft. Beerschot Wilrijk kwam zo meer en meer in de match. Het nam het initiatief en werd naar het einde van de match toe steeds gevaarlijker. De Antwerpenaren hadden bij een 2-0-stand ook genoeg aan één doelpunt om te promoveren na de 1-0-zege in de heenmatch.

Razend spannend slot

Dat doelpunt kwam er ook. Zes minuten voor tijd kopte Van Hyfte de 2-1 tegen de netten en zo stond Beerschot Wilrijk virtueel in 1A. Toch was het nog niet gedaan. In het absolute slot kreeg Cercle nog een strafschop nadat Cardona neerging na een duel met Swinkels. Cardona zette zich zelf achter de bal en knalde de 3-1 voorbij Romo. Cercle Brugge speelt volgend seizoen zo opnieuw in eerste klasse A.