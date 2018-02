CEO voetbalbond ontslagen

De CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond Koen De Brabander is ontslagen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Hij ligt al een tijdje onder vuur door een gebrek aan leiderschap en visie.

De Brabander is 53. Hij is nog maar een jaar in dienst bij de voetbalbond. Hij kreeg veel kritiek door een aantal ontslagen bij zijn personeel, hij zou ook te weinig voeling hebben met het voetbal en een gebrek hebben aan leiderschap en visie.

De raad van bestuur besliste dan ook om de samenwerking met De Brabander stop te zetten.