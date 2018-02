Cayman wint Gouden Schoen voor vrouwen

Janice Cayman heeft de tweede Gouden Schoen voor vrouwen gewonnen. Ze kreeg haar Gouden Schoen uit handen van Jan Mulder. De 29-jarige Cayman volgt zo Tessa Wullaert op als beste vrouwelijke speelster. Cayman haalde het voor Tessa Wullaert en Davina Philtjens.

Janice Cayman is spits bij het Franse Montpellier en topschutter in de huidige WK-kwalificatiecampagne van de Red Flames. In drie wedstrijden scoorde Cayman al zes doelpunten. Cayman behoorde ook tot de uitblinkers op het voorbije EK dat in Nederland werd gespeeld. De Red Flames wisten zich toen voor het eerst te plaatsen voor een groot tornooi.

Op dat EK werden de Flames uiteindelijk uitgeschakeld in de groepsfase. Maar met een overwinning tegen Noorwegen en nipte nederlagen tegen Denemarken en latere winnaressen Nederland mochten ze terugblikken op een uitstekend tornooi.