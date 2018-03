Carrick kondigt pensioen aan

De Engelse voetballer Michael Carrick stopt volgend seizoen als voetballer. Dat kondigde de 36-jarige middenvelder van Manchester United maandag aan op een persconferentie. “Er komt een moment aan dat je lichaam je vertelt dat je moet stoppen, of je dat nu leuk vindt of niet”, bevestigde Carrick op de persconferentie.

Mourinho zei eerder al dat Carrick aan de slag zou gaan bij de technische staf van Man United. De middenvelder heeft dit nu bevestigd en zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière. Carrick kampt al vanaf het begin van het seizoen met hartproblemen, waardoor hij amper in actie kwam voor de Engelse grootmacht.

5 #PL titles

480 apps

24 goals

40 assists@carras16 confirms he will hang up his boots at the end of this season pic.twitter.com/FnB8Te973B — Premier League (@premierleague) 12 maart 2018

Aan de slag bij de technische staff?

“We zijn er nog volop over aan het praten om eerlijk te zijn. Er is nog niets bevestigd, maar voorlopig ziet het er wel naar uit”, aldus Carrick wanneer hem gevraagd wordt of hij aan de slag gaat bij United achter de schermen. De Engelsman is ondertussen al twaalf jaar in Manchester en het lijkt er dus voorlopig op dat hij er nog wel even blijft.