Carrasco verliest, maar redt leven ploegmaat

Yannick Carrasco heeft ook zijn derde wedstrijd van het seizoen met Dalian Yifang verloren. Het werd 0-3 tegen Beijing Guoan. Het moment van de wedstrijd was echter wanneer Nicolas Gaitan flauw viel. Carrasco snelde hem ter hulp.

Vlak na de rust viel Gaitan bewusteloos neer na een tik tegen de slaap. Zijn ploegmaats en de medische staf van Dalian Yifang liepen meteen het veld op. Carrasco voorkwam dat Gaitan zijn tong inslikte en bleef dichtbij zijn maatje van Atlético Madrid. Gaitan werd nadien met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De wedstrijd eindigde in een 0-3-nederlaag voor Carrasco en co. Dalian Yifang staat zo laatste in de Chinese Super League met nul punten. Het heeft na drie speeldagen ook een doelsaldo van -13.

Foto: Twitter/@RoyTLuo