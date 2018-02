Carrasco verhuist naar China

De transfer die al enkele dagen in de lucht hing is nu officieel bevestigd. Yannick Carrasco verhuist van naar de Chinese eersteklasser Dalian Yifang, dat maakte z’n huidige club Atlético Madrid deze namiddag bekend. “We wensen Yannick veel geluk in z’n nieuwe uitdaging” klinkt het bij de Madrilenen.

Yannick Carrasco wordt na Axel Witsel de tweede Belg die in aan de slag gaat in de Chinese Super League. Bestemming van de 24-jarige Carrasco is promovendus Dalian Yifang, een ploeg uit het noorden van China. De stad Dalian heeft zo’n 6 miljoen inwoners. Naast Carrasco verhuist ook ploeggenoot Nicolas Gaitan naar Dalian Yifang.

Dat de transfer van Carrasco nakende was, was al even duidelijk. Dalian Yifang dankte enkele dagen geleden nog twee buitenlandse spelers af. Er is namelijk een regel in de Chinese hoogste klasse dat er maar drie buitenlanders in de ploeg mogen zitten. De twee vrijgekomen plaatsen worden nu ingenomen door Carrasco en Gaitan. Met de transfer van Carrasco zou zo’n 30 miljoen euro gemoeid zijn. Daarbovenop komt nog eens iets meer dan 20 miljoen aan taksen. Het zou dus gaan over een totaalbedrag van iets meer dan 50 miljoen euro.

Dat Dalian twee spelers van Atéltico overneemt, hoeft niet te verbazen. Het Chinese vastgoedbedrijf Wanda is eigenaar van Dalian Yifang en is tevens sponsor van Atlético. Het nieuwe stadion draagt - niet toevallig - de naam Wanda Metropolitano.

Acuerdo con Dalian Yifang para el traspaso de @CarrascoY21 y @nicogaitan.

¡Buena suerte en vuestra nueva etapa! ¡Gracias, Yannick y Nico!

https://t.co/hgRR8ENHTU

https://t.co/f3nPNREaIw pic.twitter.com/L6CBMePFkF — Atlético de Madrid (@Atleti) 26 februari 2018

Carrasco speelde 2,5 jaar bij Atlético Madrid, dat hem in de zomer van 2015 overkocht van AS Monaco. Met Atlético speelde Carrasco in 2016 de finale van de Champions League. Daarin scoorde hij zelfs de gelijkmaker tegen Real Madrid. Atlético zou die finale uiteindelijk wel verliezen na strafschoppen. In 124 wedstrijden scoorde Carrasco 23 doelpunten voor de Rojiblancos.

Dit seizoen liep het wat stroever voor Carrasco in Madrid. Hij begon het seizoen wel als titularis, maar mede door een moeilijke relatie met coach Simeone was de Rode Duivel meer dan hem lief was bankzitter. Nu zou hij bij Dalian Yifang zo’n 10 miljoen euro per jaar gaan verdienen.