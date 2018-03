Carrasco krijgt meteen 8-0 om de oren

Yannick Carrasco zal zijn debuut in de Chinese Super League niet snel vergeten, al zal hij er geen positieve herinneringen aan over houden. Carrasco en promovendus Dalian Yifang verloren op de eerste speeldag met 8-0 van Shanghai SIPG, de vicekampioen van vorig seizoen.

Zowel Oscar als Wun Leo maakten een hattrick voor Shanghai, Hulk en Lu Wenjun zorgden voor de acht doelpunten in totaal. Yannick Carrasco begon al meteen in de basis, de Rode Duivel landde pas drie dagen geleden in China.