Carrasco: "Gelukkig om daar verder te groeien"

Yannick Carrasco is vanmiddag naar China vertrokken. De Rode Duivel nam het vliegtuig in Madrid, met zijn vriendin Noémie Happart, ex-Miss België. "Ik ben heel gelukkig om een nieuw seizoen bij hen te kunnen beginnen en daar verder te kunnen groeien", zegt Carrasco in zijn eerste reactie voor de camera's.

In China begint Carrasco aan een nieuw avontuur bij het pas gepromoveerde Dalian Yifang waar hij een contract voor zes seizoenen gaat tekenen. Carrasco gaat in China naar verluidt zo'n 10 miljoen euro netto per seizoen verdienen.

Carrasco wou ook de fans van Atlético Madrid uitdrukkelijk bedanken. "Ontzettend bedankt aan alle fans voor de steun in de laatste tweeënhalf jaar. Ik zal de wedstrijden van Atlético blijven volgen", zei de Rode Duivel.

Een Spaanse journalist vroeg Carrasco of hij de Chinese competitie niet "minderwaardig" vond, maar daar wou de topvoetballer niet op reageren.