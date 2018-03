Camacho gaat in Canada voetballen

Waasland-Beveren neemt na twee seizoenen afscheid van Rudy Camacho. De Franse centrale verdediger ruilt de Freethiel in voor Canadese Montreal Impact. Daar moet hij de opvolger worden van Laurent Ciman, die eerder dit seizoen verhuisde naar het nieuwe Los Angeles FC.

De 27-jarige Fransman daalde in de zomer van 2016 neer in het Waasland. Hij groeide al snel uit tot sterkhouder bij Waasland-Beveren en nam er zelfs de kapiteinsband over, na het vertrek van Ibrahima Seck. Hoeveel Montreal Impact betaalde voor de verdediger, is niet bekend.