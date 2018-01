Butelle keert terug naar Angers

Ludovic Butelle verlaat Club Brugge. De Franse doelman keert op eigen verzoek terug naar zijn vorige club Angers. Butelle speelde twee jaar voor Club Brugge en werd in die tijd een keer kampioen met blauw-zwart.

Butelle streek in januari 2016 neer in Brugge. Ook toen was er een keepersprobleem in het Jan Breydelstadion met zowel Sinan Bolat als Sébastien Bruzzese die geen zekere indruk nalieten. Butelle werd meteen eerste doelman bij Club. Hij hield in dat half jaar elf keer de nul in achttien competitiewedstrijden.

Ook vorig seizoen bleef Butelle doelman nummer één bij Club Brugge, maar in de helft van de play-offs moest hij zijn plaats afstaan aan de jonge Amerikaanse doelman Ethan Horvath. Die kreeg van Ivan Leko ook het vertrouwen voor dit seizoen, maar na enkele tegenvallende prestaties van hem en van tweede doelman Guillaume Hubert kwam Ludovic Butelle de laatste wedstrijden weer in de basis.

Ondanks het feit dat Butelle opnieuw speelkansen kreeg, mocht hij van Club Brugge gratis vertrekken in januari en dat is nu het geval. Club zelf heeft met Vladimir Gabulov ondertussen ook al een nieuwe doelman aangetrokken. De 34-jarige Russische international tekende een contract voor anderhalf jaar bij blauw-zwart.