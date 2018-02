Buffon terug in Italiaanse selectie?

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio is van plan veteraan Gianluigi Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. Dat verklaarde Di Biagio op een persconferentie.

De veteraan nam met pijn in het hart afscheid van de Italiaanse ploeg na een dramatisch gelijkspel tegen Zweden. Italië zal er na 60 jaar niet bij zijn op een WK. Dit kwam hard aan bij Buffon, die na de wedstrijd zijn tranen niet meer kon bedwingen. "Ik heb met Buffon gesproken en heb hem nog twee à drie wedstrijden voorgesteld. Zo'n speler zou zijn carrière als international niet mogen beëindigen met een match zoals die tegen Zweden", zei Di Biagio op een persconferentie.

Zlatan: "Buffon can cry as much as he wants but the fact is Sweden deserved to go through so please appreciate them" pic.twitter.com/11cjiNbdDN