Buffon opgeroepen voor Italiaanse selectie

Gianluigi Buffon is door de Italiaanse bondscoach Luigi Di Biagio terug opgeroepen voor de komende vriendschappelijke wedstrijden tegen Argentinië en Engeland. Buffon nam na het drama tegen Zweden afscheid van de nationale ploeg, maar Di Biagio liet eerder al uitschijnen dat hij nog een plaats in zijn selectie had voor de doelman.

Er werd links en rechts al eerder gesuggereerd dat het verhaal van Buffon bij de Azzurri nog niet afgelopen was. De Juventus-doelman zou volgens velen een beter afscheid verdienen dan de verloren WK-barragematch tegen Zweden. Een andere verrassing is het ontbreken van OGC Nice-aanvaller Mario Balotelli, die zijn vorm terug gevonden heeft in de Franse competitie.