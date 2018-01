Bouwbedrijf nieuwe eigenaar Beerschot

Beerschot Wilrijk komt in handen van bouwbedrijf DCA, het Kempisch bedrijf dat sinds juli al hoofdsponsor was. “DCA zal de komende vijf jaar een aanzienlijke kapitaalsinvestering voorzien”, meldt de Antwerpse club.

“Vanaf vandaag mogen we stellen dat Beerschot Wilrijk ook DCA is”, meldt voorzitter Eric Roef. “Met veel fierheid kunnen wij u melden dat de Algemene Vergadering van de vzw KFCO Beerschot Wilrijk unaniem het investeringsvoorstel van DCA heeft goedgekeurd. Door deze princiepsovereenkomst gooien we meteen ook onze ambitie op tafel: we willen op een zo kort mogelijke termijn promoveren naar eerste klasse A en onze club op het hoogste niveau consolideren.”

De nieuwe eigenaar zal de komende vijf jaar fors investeren in Beerschot Wilrijk. “DCA zal met onmiddellijke ingang de nodige aanpassingen doen met betrekking tot de infrastructuur van het oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk. De bouw van een volledig nieuw jeugdcentrum is ook een belangrijke prioriteit.”

Bij het bestuur en management van de club zal er weinig veranderen. “DCA is vragende partij om verder te gaan met het bestaande bestuur en management. In overleg met het huidige bestuur zal het de structuur van de club aanvullen en ondersteunen daar waar nodig."