Bordeaux zet coach aan deur, MPH op komst?

De Franse eersteklasser Girondins de Bordeaux heeft trainer Jocelyn Gourvennec aan de deur gezet. Assistent Eric Bedouet neemt voorlopig zijn taken over in afwachting van de benoeming van een nieuwe trainer. Dat zou snel gebeuren, meldt Bordeaux. Mogelijk wordt Michel Preud’homme de nieuwe hoofdcoach.

Communiqué :

A compter de ce jour, Jocelyn Gourvennec n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Eric Bedouet prend en charge le groupe, dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement. pic.twitter.com/2cXjU7YziS — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 18 januari 2018

Preud’homme werd de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan Bordeaux. Enkele kranten meldden dat de deal al rond was. Preud’homme zou ook Emilio Ferrera willen meenemen als assitent.

De 58-jarige Michel Preud’homme was tot en met vorig seizoen aan de slag als trainer van Club Brugge. In zijn vier jaar bij blauw-zwart won hij er een keer de beker en bezorgde hij Club de eerste landstitel in elf jaar. Daarvoor was hij ook trainer bij Standard, AA Gent, FC Twente en Al Shabab.