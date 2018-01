Bongonda keert terug naar Essevee

Zulte Waregem heeft met Théo Bongonda z’n vijfde wintertransfer beet. Bongonda wordt een half jaar gehuurd van het Spaanse Celta de Vigo. Essevee heeft ook een aankoopoptie bedongen op de 22-jarige flankspeler.

Théo Bongonda maakte in 2013 z’n debuut in de hoogste klasse bij Zulte Waregem. Bongonda speelde in totaal 43 wedstrijden en scoorde daarin 5 doelpunten. In januari 2015 werd hij dan vinnige vleugelaanvaller dan weggeplukt door Celta de Vigo. Op 2,5 jaar kwam hij 77 keer in actie voor de Spaanse eersteklasser. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor, maar daar was hij op een zijspoor geraakt.

Bongonda wilde zelf graag terugkeren naar Zulte Waregem en wordt na drie jaar opnieuw herenigd met Francky Dury.