Bolt traint mee met Dortmund

De droom van Usain Bolt om profvoetballer te worden, krijgt stilaan concreet vorm. De Jamaicaanse spurtbom neemt vrijdag deel aan een training van de Duitse topclub Borussia Dortmund.

De 31-jarige Bolt kondigde het nieuws aan met een bericht op Twitter. "BVB, hou jullie klaar voor vrijdag", zei de voormalige sprinter. De achtvoudig olympisch kampioen zette vorige zomer na het WK een punt achter zijn imposante atletiekcarrière. Hij uitte in het verleden al vaker de ambitie om na zijn loopbaan als sprinter in het voetbal aan de slag te gaan. Het is zijn droom om een profcontract te tekenen bij Manchester United.