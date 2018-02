Boete van €25.000 voor Anderlecht en Waasland-Beveren

Waasland-Beveren en Anderlecht moeten elk 25.000 euro ophoesten voor het wangedrag van hun supporters. Dat besliste de Pro League op hun maandelijkse vergadering. Ook KV Kortrijk en KV Mechelen ontsnappen niet aan een boete. Zij moeten elk 5.000 euro betalen.

De fans van Anderlecht en Waasland-Beveren zorgden voor het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd. Bij paars-wit was dit in de wedstrijd tegen STVV vorige vrijdag. De wedstrijd werd noodzakelijk een tiental minuten gestaakt, nadat er door vuurwerk een grote rookwolk was ontstaan.

De fans van Waasland-Beveren misdroegen zich tijdens de derby tegen Lokeren. De fans smeten aanstekers en bierbekers naar scheidsrechter Bram Van Driessche. Later in de wedstrijd ontsnapte Lokeren-middenvelder Julian Michel bij een corner ook niet aan een bombardement. Nadat de bezoekers vuurpijlen afstaken, moest Van Driessche de wedstrijd stilleggen.