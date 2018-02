Boete van €10.000 voor Bölöni

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni krijgt een boete van 10.000 euro van de Pro League. De Roemeen is vrijdagavond tijdens de 4-0 nederlaag tegen Genk door de scheidsrechter naar de tribunes gestuurd. Dat is al de tweede keer dit seizoen.

De T1 van de Great Old werd gisteren in het begin van de wedstrijd naar de tribunes gestuurd door scheidsrechter Wim Smet. De trainer had al een waarschuwing gekregen van Smet. Eind oktober kreeg de Roemeen het al aan de stok met scheidsrechter Bram Van Driessche. De trainer trapte een tweede bal op het veld en werd toen ook door de scheidsrechter van het veld verwijderd.