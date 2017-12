Blessure Kompany valt mee

De blessure van Vincent Kompany lijkt al bij al mee te vallen. De Rode Duivel heeft een verekking in de kuit opgelopen. Dat liet zijn trainer bij Manchester City Pep Guardiola weten op een persconferentie.

"Het is niet zo erg als we dachten. Hij zal klaar zijn voor de volgende wedstrijden. We zullen het morgen precies weten", aldus Guardiola. Voor Kompany is het de zoveelste blessure, maar blijkbaar ging de City-kapitein op tijd van het veld om de blessure niet erger te maken.

Intussen behaalde Kompany ook een MBA-diploma aan de Manchester Business School. “Dat is top”, zegt Guardiola. “Een carrière voor een voetballer is kort. Soms leggen we hen uit dat ze nu 23 zijn, maar dat hun carrière over kan zijn wanneer ze 32 zijn. Het is te kort. Daarna heb je nog een heel leven voor je en dan moet je de toekomst voorbereiden."

#PEP: (@VincentKompany's injury) Not as bad as we thought. He will be ready for the next fixtures. We will know exactly tomorrow.

It was a calf strain, but it is not a big issue.#cpfcvcity #mancity

— Manchester City (@ManCity) 29 december 2017