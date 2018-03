Binnen Voetbalbond discussie over WK-lied

Er is nu ook discussie binnen de Voetbalbond zelf door de keuze van rapper Damso voor het WK-lied. De voorzitter van KV Kortrijk, Joseph Allijns, bevestigt aan VTM NIEUWS dat hij afstand neemt van de beslissing van de bond. Ook verschillende officiële sponsors nemen afstand van de beslissing in een open brief.

De sponsors ontvingen een brief van de Vrouwenraad. De aanleiding van die brief betrof de keuze voor de rapper Damso. In vorige liedjesteksten liet de rapper zich op expliciete wijze seksistisch en onrespectvol tegenover vrouwen uit.

"Als maatschappelijk verantwoorde bedrijven dragen we allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel. Als officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben we daarom ernstige bedenkingen bij de keuze van de KBVB voor deze artiest", klinkt het.

AB Inbev

De brief is ondertekend door Jean-Jacques Velkeniers, Business-Unit President Europe West AB-Inbev, Rik Vandenberghe, CEO BESIX Group, Peter Henrich, CEO en voorzitter BMW Group Belux, Geoffroy Gersdorff, Secretaris-Generaal Carrefour België, Ben Bijnens, Country Manager Coca-Cola Services Belux, Lies Eeckman, Marketing Director Benelux Devos Lemmens, Marleen Nijsten, Marketing Director EDF Luminus, Luc De Schrijver, General Manager Belux GLS, Erik Van Den Eynden, CEO ING Belgium, Jannie Haek, CEO Nationale Loterij, Dominique Leroy, CEO Proximus, en Axel Smits, Territory Senior Partner & Chairman, PwC Belgium.

Ook binnen Voetbalbond onenigheid

Ondertussen heeft de voorzitter van KV Kortrijk en lid van de Raad van Bestuur van de Voetbalbond, Joseph Allijns, afstand genomen van de beslissing van de bond. “Ik neem afstand van de beslissing van het management inzake Damso. Ik vraag aan mijn collega's van de Raad van Bestuur om dat in overweging te nemen en misschien een andere beslissing te maken", zegt hij aan VTM NIEUWS.

"We zitten in een periode dat het moeilijk is om bepaalde standpunten te verdedigen. Ik vind dat je rekening moet houden met het maatschappelijk draagvlak van een beslissing die je genomen hebt. Ik wil gewoon het debat op gang brengen, ik heb niets tegen de persoon Damso. Maar door het feit dat wij de grootste sportorganisatie zijn, die mannen, vrouwen en kinderen, die alle geledingen van de maatschappij vertegenwoordigt, zouden we best oppassen met bepaalde beslissingen", aldus nog Allijns.