Berrier terug in A-kern Oostende

Franck Berrier is niet langer persona non grata in Oostende. De 33-jarige middenvelder werd in oktober naar de B-kern gestuurd na onprofessioneel gedrag. Maar op initiatief van voorzitter Marc Coucke wordt hij nu opnieuw opgenomen in de A-kern. Hij mag ook mee op winterstage naar Murcia.

Eind oktober werd Franck Berrier door voorzitter Marc Coucke en sportief manager Luc Devroe naar de B-kern gestuurd nadat hij zijn zinnen had gezet op een transfer naar Thailand. Berrier wou een vertrek forceren en maakte dat op een (te) directe manier duidelijk. Maar nu vist Oostende de Fransman opnieuw op. “Franck is en blijft een uitstekende speler die ons nog veel diensten kan bewijzen.”

Berrier zelf is ook blij dat hij opnieuw in de A-kern zit. “De ploeg heeft het tijdens mijn afwezigheid goed gedaan en daar ben ik blij om. Het is nu aan mij om te tonen dat ik opnieuw met volle zin een rol van betekenis kan spelen voor Oostende” aldus de Fransman.

“De eindejaarsperiode is een tijd van bezinning en verzoening” zegt voorzitter Marc Coucke. “Ik nam telefonisch contact met hem op en dat verliep bijzonder hartelijk. Tijdens zijn periode bij de beloften was hij een voorbeeld voor de jonge gasten. Hij is ook steeds professioneel gebleven. Daarmee heeft Franck getoond dat hij een hart voor KV Oostende heeft. Zand erover en nu kijken we enkel nog vooruit” aldus Coucke.