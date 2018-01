Beric terug naar Saint-Etienne

De uitleenbeurt van Robert Beric bij RSC Anderlecht is over. Hoewel die uitleenbeurt tot juni liep zijn Saint-Etienne en paars-wit overeen gekomen dat de spits terugkeert naar Frankrijk.

Met slechts één basisplaats in de 5-0 verloren wedstrijd tegen Club Brugge en vijf invalbeurten was het geen geslaagd huwelijk tussen Anderlecht en Beric. "AS Saint-Etienne en RSC Anderlecht hebben een akkoord gevonden om het huurcontract van robert Beric te ontbinden", lezen we op de website van de Franse club.

De Sloveense spits sloot meteen aan op de winterstage van Saint-Etienne in Spanje. Anderlecht zoekt intussen dringend verder naar een nieuwe en vooral vlotscorende spits.