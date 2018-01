Belgen lopen niet warm voor WK-tickets

We zijn 152 dagen voor de start van het WK voetbal, maar de Belgische supporters hebben niet veel zin een trip naar Rusland. In totaal hebben 1.464 Belgische supporters een ticket aangevraagd voor één van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. Daarmee zijn er nog zo’n 4.500 beschikbaar.

De Rode Duivels beginnen aan hun WK op 18 juni in Sotsji. Panama is dan onze tegenstander. Voor die wedstrijd zijn 2.336 plaatsen beschikbaar, maar amper 194 tickets zijn tot nu toe aangevraagd door Belgische supporters. Voor de tweede groepswedstrijd tegen Tunesië zijn er 515 aanvragen, 2.211 tickets zijn beschikbaar.

Extra tickets niet nodig

De derde groepsmatch is voor de Rode Duivels de clash met Engeland. Voor die match zijn er 1.419 plaatsen voor Belgische supporters – het Baltika Arena in Kaliningrad is een kleiner stadion – maar ook daar zijn slechts iets meer dan de helft van de tickets de deur uit. 755 fans vroegen er een aan.

De Belgische voetbalbond had verwacht dat er meer interesse zou zijn. Meteen na de WK-loting begin december vroeg de KBVB de Wereldvoetbalbond FIFA om extra tickets vrij te maken voor de groepswedstrijden. Die lijken nu niet nodig te zijn. Brussels Airlines maakte bovendien bekend dat het rechtstreekse vluchten zal inleggen naar de speelsteden.

Tickets bestellen

Supporters hebben nog tijd om tickets te bestellen. 31 januari eindigt het eerste deel van de tweede verkoopfase. Het tweede deel start op 13 maart en loopt tot 3 april. In de derde verkoopfase kunnen er tickets gekocht worden van 18 april tot 15 juli, de dag van de finale.