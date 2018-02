"Beginnen met de gps te veranderen"

Na zijn afscheid bij KV Oostende, is Marc Coucke als dé grote man ontvangen bij Anderlecht. “We moeten beginnen met de gps in de auto te veranderen”, reageerde hij bij zijn aankomst aan het Astridpark.

“Ik ben vanaf vandaag supporter van Anderlecht, maar ik blijf dat ook van KVO. Ik ben daar veertig jaar supporter geweest zonder voorzitter te zijn, dus ik zal dat ook blijven. Voor alle duidelijkheid: als het volgend jaar Anderlecht – KV Oostende is, gaan we er alles aan doen opdat Anderlecht zou winnen, maar ik reken erop dat KVO dan ook alles gaat doen om te winnen.”

“Ik weet niet wat het mij zal doen met mij, dat wist ik gisteren ook niet. Het heeft mij toen meer aangegrepen dan ik had verwacht. Ik ga vandaag een beetje “Go with the Flow”. Ik ga voor de eerste keer rond gaan in het stadion. We gaan genieten van supporters, spel en voetbal en ik hoop dat het op de mat ook een beetje meevalt.”