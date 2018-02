Begin maart kennen we promovendus

De data voor de twee finalewedstrijden in eerste klasse B zijn vandaag bekend gemaakt. Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk nemen het begin maart tegen elkaar op met als inzet promotie naar de hoogste klasse.

Beerschot-Wilrijk won de eerste periode in 1B en speelt op zondag 4 maart thuis tegen Cercle Brugge, de winnaar van de tweede periode. Een week later, op zaterdag 10 maart, neemt Cercle het dan in het Jan Breydelstadion op tegen Beerschot-Wilrijk.