Beerschot vangt bot: Maes geschorst

Beerschot Wilrijk moet het vanavond zonder Alexander Maes doen. De Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde zaterdagmiddag in een uitzonderlijke zitting zijn schorsing.

Het Bondsparket had maandag twee speeldagen schorsing gevorderd, maar in eerste aanleg werd de sanctie herleid tot één speeldag schorsing en een boete van 200 euro. Beerschot Wilrijk tekende beroep aan, maar aan de sanctie verandert niets meer. Even leek Maes door een administratieve fout van de KBVB wel speelgerechtigd te raken voor de return in het Jan Breydelstadion, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep riep uitzonderlijke omstandigheden in om het dossier zaterdagochtend te behandelen. Advocaat Johnny Maeschalck pleitte voor uitstel, maar daar ging de Geschillencommissie HB niet op in. "De sanctie dient volgens de ratio legis uitwerking te hebben op de eerstvolgende wedstrijd. Uitstel zou gezien het belang van de wedstrijd het normale verloop van de competitie hypothekeren", verklaarde de commissie, die ook verwees naar artikel P1776.6 uit het bondsreglement. Daarmee rechtvaardigde de commissie ook de "uitzonderlijke omstandigheden" die ingeroepen werden. De Kielse Ratten hadden ook graag een getuigenis gehad van scheidsrechter Jonathan Lardot, die na het trekken van de rode kaart de bevestiging kreeg van de videoref. Voor Maeschalck was dat een extra reden om uitstel. De Geschillencommissie HB wimpelt het verzoek echter af, omdat Beerschot Wilrijk noch in eerste aanleg noch in het beroepschrift de aanwezigheid van Lardot had gevraagd.