Beerschot stapje dichter bij promotie

Beerschot Wilrijk staat een stapje dichter bij een vijfde promotie op rij. De Antwerpse club won de heenmatch in de promotiestrijd tegen Cercle Brugge met 1-0, het speelde een half uur met tien. Volgende week volgt de terugmatch in Brugge. Beerschot Wilrijk begint daar dus met een klein voordeel.

In een gesloten eerste helft toonde Beerschot zich de betere ploeg op het veld. Toch echt gevaar leidde dat niet, Cercle hield alles goed dicht. Vroeg in de tweede helft viel er dan toch een doelpunt. Na een flater van Cercle-doelman Nardi kon Placca de 1-0 makkelijk binnen tikken. Het Kiel ontplofte na de openingsgoal.

[GOAL] 1-0 voor @beerschot_wlrk! Na een flater van doelman Nardi, legt Placca de openingsgoal makkelijk in doel. #BEECER pic.twitter.com/RN1HLoQEIx — Stadion (@VTMStadion) 4 maart 2018

Op het uur viel de thuisploeg met een man minder. Maes kreeg meteen rood nadat hij met een gestrekt been zijn studs plantte in de zij van Omolo. Marc Brys zag ook Van Hyfte uitvallen met een schouderblessure en dus wordt het volgende week puzzelen op Jan Breydel. Beerschot Wilrijk begint daar dankzij deze 1-0-zege wel met een klein voordeel, al is Cercle Brugge nog niet uitgeteld.