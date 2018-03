Beerschot of Cercle: wie promoveert?

Wie promoveert er straks opnieuw naar eerste klasse A? Op die vraag kennen we vanavond het antwoord. Beerschot Wilrijk begint aan het beslissende duel tegen Cercle Brugge met een 1-0-voorsprong en kan voor het vijfde jaar op rij promoveren. Cercle kan dan weer na drie seizoenen terugkeren op het hoogste niveau.

De heenwedstrijd in het promotieduel eindigde vorige week in een 1-0-overwinning voor Beerschot Wilrijk. De Kielse Ratten trekken zo met een krappe voorsprong naar het Jan Breydelstadion. De Antwerpse club moet het ook zonder Alexander Maes doen. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB bevestigde vanmorgen in een speciale zitting zijn schorsing.

Vijf op rij?

Als Beerschot Wilrijk het haalt, zou dat de vijfde promotie op rij zijn. In 2013 ging Beerschot AC failliet. Onder het stamnummer van KFCO Wilrijk begon Beerschot Wilrijk aan een knappe remonte. Op vijf jaar tijd kan het van eerste provinciale weer naar het hoogste niveau in het Belgische voetbal.

Na drie seizoenen terug?

Cercle Brugge degradeerde drie jaar geleden naar tweede klasse. Twee seizoenen na mekaar had de Vereniging het moeilijk. In de zomer van 2017 ging de club dan samenwerken met de Franse topclub AS Monaco en onder trainer Frank Vercauteren won Cercle de tweede periode in eerste klasse B.

Record

De wedstrijd in het Jan Breydelstadion zal straks bijgewoond worden door 14.750 supporters. Meteen goed voor een record in de Proximus League. Het vorige record stond op naam van Antwerp. Vorig seizoen waren er 12.975 toeschouwers aanwezig tegen Roeselare.