Beerschot boos op Cercle en KBVB

Beerschot Wilrijk heeft de gemiste kans op promotie naar 1A nog niet verteerd. De Antwerpse club schreef een open brief, gericht aan Cercle Brugge en de Belgische voetbalbond. Beerschot heeft het over “een ondermaatse ontvangst naar onze supporters toe” en “waarom kon u geen volwaardige scheidsrechter sturen”.

Het eerste deel van de open brief is gericht aan Cercle Brugge, winnaar van het promotieduel. “Was de ontvangst in de Brugse bestuurskamer hartelijk en joviaal, naar onze supporters toe was dit echter een heel pak minder. Zeg maar: ondermaats”, klinkt het.

"Truken van de Breydelse kermis"

Ook over de werkwijze van de Brugse ticketverkoop valt er kritiek te bespeuren. “Ondanks het feit dat Jan Breydel voor iets meer dan de helft gevuld was, werden er slechts 1.400 tickets ter beschikking gesteld en stak men onze supporters bovendien weg in een onverlicht - en dus gevaarlijk - uitvak. Wellicht in de hoop dat niemand hen zou opmerken."

"We stellen ons dan ook de vraag waarom de kersverse eersteklasser alle truken van de Breydelse kermis heeft bovengehaald om onze supporters toch maar buiten te houden. Als we onze vrienden van Cercle een goedgemeend advies mogen meegeven: een echte kampioen gaat zo niet met bezoekende supporters om. Een echte kampioen haalt geen ballenrapers weg om tijd te winnen."

"Gelijkwaardige behandeling"

Ook de Belgische voetbalbond heeft volgens Beerschot Wilrijk enkele verkeerde keuzes gemaakt. “Waarom kon u er nu gewoonweg niet mee een feest van maken, correct uw reglement toepassen en een volwaardige, niet algemeen gecontesteerde, scheidsrechter sturen?”

Bovendien hoopt de club op “een gelijkwaardige behandeling en een beetje respect. Bij de nieuwe competitiehervorming hopen we ook dat niet alles wordt bepaald door de grote clubs. We hopen dat de macht van het geld in het voetbal toch wat afneemt en we kunnen terugkeren naar 'het ouderwetse voetbalplezier'."

Dialoog

Op het einde van de open brief laat Beerschot Wilrijk nog weten dat het open staat voor een constructieve dialoog met de Voetbalbond.

Lees de volledige brief via onderstaande tweet: