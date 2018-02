Bayern München staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. In de heenwedstrijd tegen de Turkse kampioen Besiktas werd het 5-0 in de Allianz Arena. Besiktas stond al snel met tien na een rode kaart voor Vida. Bayern kon pas diep in de eerste helft scoren via Müller. In de tweede helft liep het wel vlot en via Coman, Müller & Lewandowski (2x) werd het 5-0.