Batshuayi verhuurd aan Dortmund

Michy Batshuayi trekt op de laatste dag van de transfermarkt naar het Duitse Borussia Dortmund. De Rode Duivel wordt door z’n moederclub Chelsea voor een half jaar uitgeleend. Dortmund heeft geen aankoopoptie. Bij de Duitsers wil Batshuayi meer speelminuten krijgen met het oog op het WK van deze zomer.

"Ik wil zoveel mogelijk spelen" zegt Batsman op de website van z'n nieuwe club. "In de zomer is er het WK en dat is m'n grote doel. Ik wil hier zoveel mogelijk doelpunten maken." Batshuayi was dit seizoen vaker dan hem lief was bankzitter bij Chelsea. Toch kwam hij nog aan 12 doelpunten in 26 wedstrijden.

Bij Borussia Dortmund moet de Rode Duivel Pierre-Emerick Aubameyang gaan vervangen. De Gabonees werd voor 64 miljoen euro verkocht aan Arsenal. Een andere voorwaarde voor de (tijdelijke) transfer van Batshuayi naar Dortmund was dat Chelsea een waardige vervanger moest vinden. Die hebben ze gevonden in Olivier Giroud, die komt op zijn beurt dan weer over van Arsenal.