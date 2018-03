Batshuayi valt in en scoort tweemaal

Michy Batshuayi was gisteren met twee doelpunten opnieuw beslissend voor Borussia Dortmund. De Rode Duivel begon op de bank, maar viel in op het uur en bezorgde zijn ploeg de drie punten. Zijn laatste goal viel in de extra tijd. Dortmund won uiteindelijk met 3-2 tegen Frankfurt.

Batshuayi stond al vijf wedstrijden droog. Peter Stoger, coach van Dortmund, nam dan ook de beslissing om hem niet te laten starten en zette de Duitser Maximilian Philipp in de spits. Aanvankelijk zag het er allemaal goed uit voor Dortmund nadat Marco Russ al na elf minuten een owngoal maakte.

Op het uur werd Philipp vervangen door Batshuayi en een kwartier later stond het plots 1-1. De Rode Duivel scoorde vlak daarna de 2-1, maar in de eerste minuut van de extra tijd kwam Frankfurt weer op gelijke hoogte. In de absolute slotfase toonde Batshuayi weer zijn waarde met zijn vijfde competitiegoal in zes wedstrijden. Een belangrijke overwinning voor Dortmund, derde in de stand, die Frankfurt zo op drie punten zet.

Bekijk zijn goals hieronder: