Batshuayi scoorde zondag opnieuw voor Borussia Dortmund, deze keer op magistrale wijze. Met zijn hak tikte hij de bal subtiel voorbij Hannover 96-doelman Philipp Tschauner. Voor de Rode Duivel is het zijn zesde doelpunt in zeven wedstrijden in de Duitse competitie. Bekijk hier de kanshebber op de ‘Tor des Monats’:

Alweer een fluwelen baltoets van @mbatshuayi pic.twitter.com/ZwPxBudeif — Play Sports (@playsports) 18 maart 2018