Batshuayi: "Google leert me Duits"

Michy Batshuayi voelt zich duidelijk goed bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. Bij zijn eerste aantreden voor de Duitsers scoorde de Rode Duivel meteen twee keer. “Sportief loopt alles vlekkeloos, de Duitse taal net iets minder.”

“Alles is heel erg snel gegaan”, begint de 24-jarige spits. “Ik had amper twee keer getraind met de ploeg. Maar de trainer en spelers hebben me prima opgevangen. Als alles zo verder loopt, maak ik een grote kans op een selectie voor het WK.”

Het begrijpen van de Duitse taal gaat net iets stroever. “Het is geen gemakkelijke taal. Gelukkig is er nog altijd Google Translate om me te helpen.”

Zaterdag gaat Batshuayi op zoek naar zijn derde doelpunt voor ‘Die Schwarzgelben’. Dan speelt Dortmund thuis tegen Hamburg. “Als ik scoor in mijn nieuwe stadion, maak ik een salto.”

