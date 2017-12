Barcelona klopt Real in Clasico

Barcelona heeft Real Madrid verslagen in de altijd geladen Clasico. Barça won met 0-3 na doelpunten van Luis Suarez, Lionel Messi en Aleix Vidal. Barcelona slaat zo de titelkansen van Real wellicht helemaal aan diggelen. De voorsprong van de Catalanen op Real bedraagt al 14 punten.

Thomas Vermaelen stond voor het eerst in z’n Barcelona-carrière in de basis in de Clasico tegen Real. Vermaelen pakte al vroeg in de wedstrijd een gele kaart voor een overtreding op Modric. Verder zag de Rode Duivel dat Real de betere ploeg was. Een goal van Ronaldo werd terecht afgekeurd voor buitenspel en de Portugees miste nog twee andere kansen.

Op het halfuur stak Barça z’n neus een eerste keer aan het venster. Real-doelman Navas pakte uit met een schitterende reflex om Paulinho van een goal te houden. In het slot van de eerste helft was Real er dan weer dicht bij: Benzema kopte op de paal.

Suarez brengt Barça 0-1 voor

Na de pauze was Barcelona volledig baas. Na tien minuten werkte Luis Suarez een snelle aanval proper af: 0-1. De competitieleider in La Liga drukte nu door. Suarez kreeg een dubbele kans, maar miste. In diezelfde fase sloeg Carvajal een kopbal van Paulinho met de hand uit doel: rood voor Carvajal en penalty voor Barcelona. Messi verdubbelde de voorsprong vanop de stip. Meteen het 25e doelpunt van Messi in de Clasico, een record.

Het staat 0-2! Messi zet de penalty om na handspel van Carvajal. #ElClasico pic.twitter.com/5KzcQjEJ05 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 december 2017

Met elf tegen tien speelde Barcelona de bal rustig rond. Zidane bracht nog Asensio en Bale in en die laatste kreeg nog een uitstekende kans op de aansluitingstreffer, maar Ter Stegen hield z'n netten schoon. In de toegevoegde tijd maakte invaller Aleix Vidal er zelfs nog 0-3 van na knap voorbereidend werk van wie anders dan Lionel Messi. Barça slaat Real zo helemaal knock-out voor de titel. De huidige kampioen volgt al op 14 punten - Real heeft wel een match minder gespeeld - van de competitieleider uit Catalonië.

0-3! Invaller Aleix Vidal maakt het helemaal af in blessuretijd. #ElClasico pic.twitter.com/PA0yWzWst3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 december 2017

Thomas Vermaelen speelde opnieuw 90 minuten voor Barcelona. Hij speelde een sterke wedstrijd, maar pakte in de eerste helft wel geel.