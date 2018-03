Barça wint makkelijk van Bilbao

Barcelona heeft de drie punten thuis gehouden tegen de nummer dertien in de stand Athletic Bilbao. Coach Ernesto Valverde, vorig jaar nog trainer van Bilbao, kon niet rekenen op sterkhouders Luis Suárez (geschorst) en Serio Busquets (geblesseerd). Andrés Iniesta startte op de bank, maar mocht op het uur invallen.

Na acht minuten was het al raak voor Barcelona. Paco Alcácer op aangeven van Jordi Alba. Op het halfuur verdubbelde Lionel Messi de score. In de tweede helft deed Barcelona het rustiger aan. De Catalanen hielden de wedstrijd onder controle en zo werd de ruststand ook meteen de eindstand: 2-0.

Barcelona telt nu al elf punten voor op de nummer twee in de stand Atlético Madrid, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. De titel komt zeer dichtbij voor Barça.

Geen Vermaelen in de kern

Rode Duivel Thomas Vermaelen sukkelt met een enkelblessure en stond niet op het wedstrijdblad. Vermaelen raakte geblesseerd in een botsing met Cuenca van Barcelona B. “Hij had pijn, maar het is niet ernstig. Hij zal snel terug zijn”, liet coach Valverde weten.

Bekijk de goals hieronder: