Chelsea en FC Barcelona hebben 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. De Engelsen kwamen verdiend 1-0 voor via Willian, maar een kwartier voor tijd zorgde Lionel Messi voor de gelijkmaker. Het is meteen het eerste doelpunt van Messi tegen Chelsea. Barça kan zo met een goede uitgangspositie de terugwedstrijd in Camp Nou aanvatten.