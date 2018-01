Aubameyang trekt naar Arsenal

De kogel is eindelijk door de kerk: Pierre-Emerick Aubameyang trekt van Borussia Dortmund naar Arsenal. Met de transfer is zo’n 64,5 miljoen euro gemoeid. De weg lijkt nu vrij voor Rode Duivel Michy Batshuayi om op zijn beurt naar Borussia Dortmund te verhuizen.

De 28-jarige Gabonees speelde sinds 2013 voor Dortmund. In 213 wedstrijden maakte hij maar liefst 141 doelpunten. Bij Arsenal moet Aubameyang de vervangen worden van Alexis Sanchez. Die trok vorige week naar Manchester United. Aubameyang is meteen ook de recordaankoop van de Gunners.

De weg lijkt nu open te liggen voor Michy Batshuayi om naar Borussia Dortmund te vertrekken. De Rode Duivel zou gehuurd worden van Chelsea. Op Twitter circuleren al deze foto’s waarop te zien is dat Batshuayi medische testen in Dortmund aan het afleggen is.

