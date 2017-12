Atlético stelt twee aanwinsten voor

Bij Atlético Madrid kijken ze reikhalzend uit naar 2018. De Marileense club mocht door een transferverbod geen nieuwe spelers aantrekken, maar op 1 januari loopt dat verbod nu af. Vandaag stelde Atlético alvast Diego Costa en Vitolo voor.

Atlético betaalde vorige zomer zo’n 60 miljoen euro voor Diego Costa die op een zijspoor zat bij Chelsea. Maar door het transferverbod mag de Braziliaanse Spanjaard nu pas in actie komen. “Ik ben het trainen beu” zei hij op z’n voorstelling. “Ik heb lang op deze dag gewacht. Ik heb hard gewerkt en getraind, er was niets anders te doen. Maar nu moet ik spelen.” Diego Costa begint aan z’n tweede periode bij Atlético. Tussen 2010 en 2014 was hij al actief bij de Rojiblancos. In z’n laatste seizoen veroverde hij de Spaanse landstitel.

Naast Diego Costa werd ook Vitolo voorgesteld. Atlético betaalde deze zomer 36 miljoen euro aan Sevilla voor de 28-jarige Spanjaard. Maar door het transferverbod werd Vitolo een half jaar bij Las Palmas gestald.