Antwerp verliest derby van W-Beveren

Waasland-Beveren heeft de streekderby tegen Antwerp gewonnen. De Waaslanders gingen met 1-2 winnen op de Bosuil. Topschutter Thelin zorgde voor het beslissende doelpunt. Antwerp doet zo een slechte zaak in de strijd voor een play-off 1-ticket. Het blijft wel vijfde maar ziet Waasland-Beveren naderen tot op vier punten.

Antwerp bepaalde in het eigen Bosuilstadion het tempo. Isaac Thelin kon bij een hoekschop van Antwerp de kopbal van Obbi Oulare van de lijn keren, maar even later stond de zoon van Souleymane toch op het scorebord. Doelman Davy Roef kon de zwabberbal van Oulare (18.) niet uit zijn doel houden: 1-0.

Op slag van rust liet Aleksandar Boljevic na de blunder van Sambou Yatabaré af te straffen. Waasland-Beveren kreeg zijn gelijkmaker wel nog voor de pauze. Victorien Angban (45.+1) zette de 1-1 op het scorebord.

Meteen na de pauze kregen de bezoekers een strafschop. Antwerp-goalie Sinan Bolat gleed Ryan Mmaee onderuit, scheidsrechter Jan Boterberg legde het leer op de stip. Dat bleek een koud kunstje voor Thelin (49.), die zijn veertiende van het seizoen maakte. William Owusu en Oulare vergaten in een betere fase voor Antwerp de gelijkmaker te scoren. Waasland-Beveren speelde de wedstrijd goed uit, Bolat hield Nana Ampomah nog van de 1-3.

In de stand rukken de Waaslanders (33 ptn) op naar de zesde plaats, al kunnen ze in het weekend wel nog door een hoop ploegen bijgebeend worden. Antwerp (37 ptn) blijft ook na speeldag 25 vijfde in de stand.