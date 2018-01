Antwerp-supporters: "dood aan FCB"

Antwerp – Club Brugge is één van de grootste risicowedstrijden van het seizoen. En dat is er ook aan te zien. Voor de wedstrijd stapten honderden Antwerp-supporters gegroepeerd naar het Bosuilstadion. Ze droegen een groot spandoek met daarop “dood aan FCB”. De Antwerpse politie heeft alvast extra mensen ingezet en er zijn ook 160 stewards aanwezig in het stadion.