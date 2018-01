Charleroi en Antwerp hebben 1-1 gelijk gespeeld op de 24e speeldag. Antwerp kwam voor de rust op voorsprong via Obbi Oulare, maar na de pauze maakte invaller Cristian Benavente al snel gelijk. Antwerp eindigde de wedstrijd met negen na rood voor Alexander Corryn (71') en Moustapha Sall (80'). In de stand kan Charleroi zondag voorbij gestoken worden door Anderlecht, Antwerp is voorlopig vierde.

Bekijk de beelden hier.