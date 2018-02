Antwerp en KV Oostende hebben zaterdag de punten gedeeld na een scoreloos gelijkspel. De 0-0 is voor Antwerp geen goede zaak met het oog op play-off 1.

De grootste kans in de eerste helft was voor The Great Old met een bal op de paal. Na de rust kwam er wat meer ruimte en volgden ook meer kansen. De beste waren ditmaal voor KV Oostende, maar Canesin kreeg de bal niet voorbij doelman Bolat.