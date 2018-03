Anderlecht wuift Vanden Stock uit

Landskampioen RSC Anderlecht brengt zondag hulde aan afscheidnemend voorzitter en clubeigenaar Roger Vanden Stock. Anderlecht speelt zondag de laatste match van de reguliere competitie thuis tegen Antwerp. Dit wordt de laatste match onder voorzitter Vanden Stock

Zondagnamiddag wordt de slotspeeldag van de reguliere competitie afgewerkt. Anderlecht neemt het thuis op tegen Antwerp. Voor Vanden Stock wordt dit zijn laatste match als voorzitter en eigenaar van RSC Anderlecht. “Om hem gepast uit te wuiven, organiseren we een collectieve actie waarbij we het hele stadion betrekken”, laat de landskampioen weten. De supporters in tribune drie krijgen speciale kartonnen posters, die samen een enorm paars-wit vlak met het woord ‘Merci’ zullen vormen. “Op die manier trakteren we de voorzitter allemaal op een fantastisch afscheid!” klinkt het in de mededeling.

Roger Vanden Stock was 22 jaar lang de voorzitter en eigenaar van paars-wit. Hij wordt binnenkort opgevolgd door Marc Coucke, die onlangs de club uit Brussel overnam. Vanden Stock stapt ook op als voorzitter van de Pro League, maar wordt wel erevoorzitter bij de Belgische recordkampioen.